Çorum'un İmat köyünde 12 Mart'ta Selfet Başkuş, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açmış, yaralanan çocuklar kurtarılamamıştı.

Olayın ardından tutuklanan Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği aktarılan sanık hakkında, "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Selfet Başkuş, hakim karşısına çıktı.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Selfet Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşma, basına kapalı gerçekleştiriliyor.