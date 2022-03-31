Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki çimento yüklü gemiye müdahale edildiğini açıkladı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, Ahırkapı açıklarında çimento yüklü bir geminin makine arızası yaptığını açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Haydarpaşa’dan Libya’ya seyir halindeyken Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki ALRAQEEM isimli çimento yüklü gemi için KURTARMA-6 römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi."
Haydarpaşa’dan Libya’ya seyir halindeyken Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki ALRAQEEM isimli çimento yüklü gemi için, KURTARMA-6 Römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. pic.twitter.com/mVwzqF6i9p— KEGM (@kiyiemniyet) March 31, 2022
Etiketler: İstanbul Boğazı
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