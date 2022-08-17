Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halinde olan "SUN UNICORN" isimli kargo gemisinde, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında makine arızası meydana geldi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 99 metre boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-7 römorkörünün ivedilikle olay yerine sevk edildiği belirtildi.
Etiketler: İstanbul Boğazı
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