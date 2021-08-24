Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda arızalanan petrol tankeri Ahırkapı'ya demirletildi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kuruçeşme önlerinde makine arızası nedeniyle demir atan 88 metre boyundaki boş petrol tankeri Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kocaeli’den Kavkaz’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde makine arızası nedeniyle demir atan 88 metre boyundaki AQUA MARİNE adlı boş vaziyetteki petrol tankeri, KURTARMA-12 römorkörümüz ve kılavuz kaptanımızın refakatinde Ahırkapı Demir Sahası’na demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: İstanbul Boğazı İstanbul
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