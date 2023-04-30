Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.04.2023 20:39

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı, bir gemide meydana gelen makina arızası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Boğaz'da seyir halinde olan İlyas Konan gemisinde makina arızası yaşandı.

Bu nedenle saat 18.00 sularından itibaren Boğaz gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ne seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yapan İlyas Konan isimli 94 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız refakatinde, Kurtarma 7 ve 12 römorkörlerimizin yedeğinde Ahırkapı’ya demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, arıza nedeniyle geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 21.20'de kuzey-güney yönlü olarak tekrar açılmasının planlandığı bildirildi.

ETİKETLER
İstanbul Gemi
Sıradaki Haber
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:30
Muharrem İnce: Söz veriyorum depreme dayanıklı kentlerde yaşayacaksınız
20:23
Bakan Dönmez: Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili müjde verebiliriz
20:14
Millet İttifakı İzmir'de miting düzenledi
19:24
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
19:11
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
19:01
İstanbul merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı
TOKİ'nin Nurdağı'ndaki deprem konutları projesinde 27 bloğun yapımı sürüyor
TOKİ'nin Nurdağı'ndaki deprem konutları projesinde 27 bloğun yapımı sürüyor
FOTO FOKUS
Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu
Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ