Atık suyu denize deşarj eden belediyelere 7,9 milyon lira ceza

Bakanlık ekipleri, çevre denetimleri kapsamında Yalova'nın Çınarcık ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesinde atık su yönetimine ilişkin incelemelerde bulundu. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket eden kurumlar hakkında cezai işlem başlatıldı.

Yalova İl Müdürlüğü ekiplerince 14 Ağustos’ta gerçekleştirilen denetimde, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Çınarcık ilçesinde, belediyeye ait kanalizasyon hatlarından arıtılmamış atık suların denize taştığı belirlendi. Taş Liman Bölgesi ve Vali Akı Caddesi üzerindeki 4 farklı noktadan yapılan deşarjlar nedeniyle Çınarcık Belediyesi’ne 5 milyon 34 bin lira idari ceza kesildi.

Ayrıca, 17 Ağustos’ta yapılan bir diğer denetimde, Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği’ne ait tesisin çalışmadığı ve biriken suların Teşvikiye Deresi’ne arıtılmadan bırakıldığı tespit edildi. Bu ihlal nedeniyle ilgili birliğe 2 milyon 97 bin lira ceza uygulandı.

Kaş'taki kirlilik için ASAT'a ceza

Antalya’nın Kaş ilçesi İnceboğaz mevkiinde denizin kirletildiğine dair sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine Bakanlık ekipleri bölgede inceleme yaptı. İnceleme sonucunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’ne ait terfi istasyonundan arıtılmamış atık suların doğrudan denize deşarj edildiği saptandı. Bakanlık, çevre kirliliğine yol açan ASAT Genel Müdürlüğü’ne 839 bin lira idari para cezası verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu

Bakanlık, Yalova ve Antalya'da çevre kirliliğine neden olan sorumlular hakkında sadece idari yaptırımla birlikte, Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli sürecin başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.