Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı tek yönlü gemi trafiğine açıldı
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle 1 Ocak'tan beri kapalı olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü olarak saat 11.40 itibarıyla açıldığı aktarıldı.
Gemi trafiği, 1 Ocak sabahı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak kapatılmıştı.
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı
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