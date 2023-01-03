Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 26 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 667 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 2 bin boş sigara ambalajı, 1110 bandrol ve etiket, 800 paket kaçak sigara, 720 litre etil alkol, 492 litre sahte içki, 304 cinsel içerikli hap, 85 kilogram kaçak tütün, 7 kaçak cep telefonu, 3 sigara sarma makinesi ve 142 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Operasyonlarda, 31 şüpheli gözaltına alındı.