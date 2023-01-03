Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 31 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Ankara'da güvenlik güçleri kaçakçılara geçit vermiyor. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 26 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 667 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 2 bin boş sigara ambalajı, 1110 bandrol ve etiket, 800 paket kaçak sigara, 720 litre etil alkol, 492 litre sahte içki, 304 cinsel içerikli hap, 85 kilogram kaçak tütün, 7 kaçak cep telefonu, 3 sigara sarma makinesi ve 142 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Operasyonlarda, 31 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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