Kentte etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü.

Bursa-Karacabey yolu üzerinde, aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi.

Kaza sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kazada, araçlarda bulunanlardan 7'si yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi.

Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

[Fotoğraf: İHA]