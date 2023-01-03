Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Bursa'da sis zincirleme kazaya neden oldu: 10 araç birbirine girdi
[Fotograf: İHA]
Bursa’da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi, 7 kişi yaralandı. Bursa-Karacabey yolunda aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi.
Kentte etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü.
Bursa-Karacabey yolu üzerinde, aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi.
Kaza sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada, araçlarda bulunanlardan 7'si yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi.
Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:31
- 14:28
- 14:26
- 14:28
- 14:19
Sıradaki Haber
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 31 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz