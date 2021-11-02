Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sis nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine yeniden açıldı.
İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Keçilik Koyu arasında sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden normale döndü.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırmıştı.
Özellikle Boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.
Etiketler: İstanbul Boğazı İstanbul
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