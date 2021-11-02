İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ekim ayında il genelinde 36 operasyon gerçekleştiren ekipler, 24'ü yabancı uyruklu 87 şüpheli hakkında işlem yaptı.

​​​​​​​ Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 1 milyon 45 bin 161 lira ceza verildi.