Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 12:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Devrilen tırdaki 8 büyükbaş hayvan öldü
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Tırın dorsesinde bulunan 30 büyükbaş hayvandan 8'i telef oldu.
Erzurum'dan Kırıkkale'ye büyükbaş hayvan taşıyan Coşkun Özbey yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
30 hayvandan 8'i telef oldu
Tır şoförü Özbey’in kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Araçta bulunan 30 büyükbaş hayvandan 8'i ise telef oldu.
Kazada kaybolan 2 büyükbaş hayvanı arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Hayvancılık Trafik Kazası
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