Canpolat Mahallesi’nde tavuk yetiştiriciliği yapan Hasan Bilgin’e ait kümese sokak köpekleri saldırdı.

Kümesin kapılarını parçalayan köpekler, içerideki 85 tavuktan 80'ini telef etti.

"Lütfen bu olaylara çare bulunsun"

Mağdur olduğunu söyleyen Bilgin, "Bugüne kadar köpekler yüzünden 200’e yakın tavuğum gitti. Kümesin sağlam olması için 5 bin lira harcadım. Kümesi gayet sağlam yapmama rağmen köpekler parçalayıp giriyor. Yetkili makamları aradığımız halde yeterli ilgiyi görmüyoruz. Benim ilk başvuracağım yer muhtarımdır. Bu olaylara bir çare bulunsun diye muhtarı aradım. Yapabilecekleri bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Yaz boyu çocuklarımızı dışarıya çıkartamadık. Köpeklerin yanlarından geçerken bizim üzerimize geliyorlar. Herhangi birinin çocuğunu bu köpekler parçalasa bunun hesabını kim verecek? Yetkili kişilerden rica ediyorum, lütfen bu olaylara çare bulunsun" dedi.