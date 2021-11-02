Merkez Artuklu ilçesindeki Yalım Mahallesi Zınnar Vadisi'nde 32 hanenin bulunduğu bölge, kayaların yerleşim alanlarına düşme ihtimaline karşı AFAD tarafından "riskli alan" ilan edildi.

Evlerin tahliye edilmesinin ardından bölgeye ayrılan tepede ıslah çalışmaları başlatıldı.

AFAD İl Müdürü Davut Esen, riski bertaraf etmek için gereken önlemleri aldıklarını, projeler hazırlayarak bu riskleri ortadan kaldırdıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Esen, Mardin'in deprem bölgesinde yer almadığını ancak çevre illerden fay hatlarının geçtiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Çevre illerimizde meydana gelebilecek bir şiddetli deprem ilimizdeki riskli alanları da etkileyebiliyor. Yaptığımız taramalarda merkeze bağlı Vadi Sefa küme evlerinin üzerinde bulunan bu kayaların ileride deprem esnasında risk teşkil edebileceğini, evlere zarar verebileceğini düşündük. Bunun için bir çalışma başlattık."

Afet bölgesi kararı alındı

Teknik ekiplerin incelemelerini yaptığını, Ankara'dan gelen teknik ekibin de bölgeyi incelediğini anlatan Esen, "İleride böyle bir durumda buranın risk teşkil edebileceğini, 32 hanenin zarar görebileceğini belirlediler. Bu nedenle kayaların ıslah edilmesi gerektiğine karar verildi. Afet bölgesi kararı aldık. Çalışmalar tamamlanıp, risk olmadığına kanaat edildikten sonra afete maruz bölge kararı kaldırılacak ve vatandaşlarımız evlerine dönecek" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Esen, vatandaşlara kira yardımı da verildiğinden bahsetti.

Ekipler 3 teknik kullanıyor

AFAD İl Müdürlüğünde jeofizik mühendisi Hasan Ünver de Mardin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile AFAD olarak jeoloji, jeofizik, inşaat ve harita mühendislerinden oluşan ekiple çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Yüklenici firmadan da 15 kişilik ekibin çalışmalara katıldığını vurgulayan Ünver, "Alanımız 8 bölgeye ayrıldı, 3 teknikte çalışıyoruz. Bölgelerin birinde iş makineleriyle kırım ve temizlik, bir bölgemizde proteknik patlatma yöntemi ve bir bölgede de fens bariyer yöntemi uygulanacak. Çalışmalar titizlikle yürütülüyor" dedi.