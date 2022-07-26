Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
İstanbul Beykoz'da orman yangını
[Fotograf: DHA]
Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği yangın karadan ve havadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Beykoz Çavuşbaşı’nda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
2 helikopter çalışmalara havadan destek verdi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Yangında, yaklaşık 5 bin metrekarelik alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Orman Yangını
Son Haberler
- 06:47
- 15:20
- 15:14
- 15:07
- 15:03
Sıradaki Haber
Rize'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, çocuk parkına ağaçlar devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz