Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, çocuk parkına ağaçlar devrildi
Rize'de su hattındaki borunun patlamasıyla toprak kayması oluştu. Bölgedeki istinat duvarının çökmesiyle çocuk parkı zarar gördü. Olayda yaralanan olmazken ekipler onarım çalışmalarına başladı.
Merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi'nde yürütülen otopark inşaatı sırasında su isale hattındaki borunun patlaması sonucu toprak kayması meydana geldi.
Kayan toprak sebebiyle bölgedeki istinat duvarı çöktü, yakındaki çocuk parkına ağaçlar devrildi.
Durumu fark eden çevredekilerin çocukları parktan uzaklaştırması sayesinde yaralanan olmadı.
[Fotoğraf: AA]
Park kullanıma kapatıldı
Bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri, parkı kullanıma kapattı, TEDAŞ ise sokak lambalarına verilen elektriği kesti.
Belediye ekipleri, su isale hattını kapatarak onarım çalışmalarına başladı.
Etiketler: Rize
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