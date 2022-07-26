Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tavşanlı'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı
[Fotograf: AA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
İlçedeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüs, Şahmelek mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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