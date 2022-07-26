Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na özgü endemik tür olan "Sarıkız Çayı" bitkisinin toplandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada 6 kişiyi yakaladı.

Milli park içerisinde topladıkları yaklaşık 350 kilo "Sarıkız Çayı" ile yakalanan 6 kişiye toplamda 657 bin 558 lira para cezası kesildi.

Yapılan yazılı açıklamada ayrıca, bitkilerin sökülerek ticari amaçla toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkardığı da vurgulandı.