Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya Valiliği uyardı: Yüksek sıcaklara dikkat
[Fotograf: AA]
Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor. Valilik, vatandaşları aşırı sıcaklarla ilgili tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Antalya genelinde sıcaklıkların 27 Temmuz saat 12.00'den 31 Temmuz saat 18.00'e kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Kıyı kesimlerde 31 Temmuz'dan sonra sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği, iç kesimlerde ise 4 ila 6 derece artabileceği tahmin ediliyor.
Valilikten yapılan açıklamada, beklenen yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
⚠️Meteorolojik Uyarı⚠️— T.C. Antalya Valiliği (@AntalyaValilik) July 26, 2022
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Sıcaklıkların Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredeceği Uyarısı ???? pic.twitter.com/js0HPjEHCK
Etiketler: Antalya Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
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