Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de iki gün önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]
Mersin'de iki gün önce başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Arazinin engebeli olmasından dolayı ekipler, yangını söndürme çalışmalarında zorlanıyor.
Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkiinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazözün görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çekilen bölgeye 3,5 kilometrelik hortum çekildi.
[Fotoğraf: AA]
Dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen helikopterli müdahale, günün ilk ışıklarıyla 3 helikopterle yeniden başladı.
Ekiplerin, zorlu arazi koşullarında yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Mersin Orman Yangını Yangın
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