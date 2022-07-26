Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 07:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da terör operasyonu: 16 gözaltı
[Temsili fotoğraf: DHA]
Ankara'nın 4 ilçesinde eş zamanlı terör operasyonu düzenlendi. Terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 19 yabancı uyrukludan 16'sı gözaltına alındı.
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 19 yabancı uyruklunun yakalanması için çalışma başlattı.
4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Örgütsel irtibatlarına yönelik risk analizi çalışmaları süren zanlılar hakkında yabancı terörist savaşçı (YTS) olarak işlem yapılacak.
Etiketler: Ankara Terörle Mücadele PKK/KCK
Son Haberler
- 06:47
- 07:07
- 06:45
- 06:44
- 06:38
Sıradaki Haber
Kilis'te balık tutarken çaya düşen muhtar hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz