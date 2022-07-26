Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 19 yabancı uyruklunun yakalanması için çalışma başlattı.

4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Örgütsel irtibatlarına yönelik risk analizi çalışmaları süren zanlılar hakkında yabancı terörist savaşçı (YTS) olarak işlem yapılacak.