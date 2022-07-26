Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 08:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
Denizli'de şüphe üzerine durdurulan minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan Uşak'a gittiği belirlenen bir minibüsü takibe aldı.
Minibüsü durduran ekipler, yaptıkları aramada plastik tanklar içinde yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Sürücü V.P. gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan ve adliye sevk edilen V.P., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak Akaryakıt Denizli
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