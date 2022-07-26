Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da işçi taşıyan servis aracının hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu araçlardaki 10 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda sürücülerinin ismi belirlenemeyen fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı.
Servis minibüsünün devrildiği kazada, araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Şanlıurfa
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