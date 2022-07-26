Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
[Fotograf: AA]
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
Porsuk köyü Kösrelik mezrasında yaşayan İ.A'ya kene yapıştı.
Rahatsızlanan İ.A, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.A, yaşam mücadelesini kaybetti.
İ.A'nın cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Etiketler: KKKA
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