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Türkiye
AA 29.08.2023 17:56

İstanbul Başakşehir'deki vale cinayetiyle ilgili 10 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 19 Ağustos'ta bir valenin öldürülmesi ile ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden birinin tutuklandığını duyurdu.

İstanbul Başakşehir'deki vale cinayetiyle ilgili 10 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana gelen saldırıda yaralı olarak hastaneye sevk edilen Van nüfusuna kayıtlı O.T'nin hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Şüpheli olduğu değerlendirilen C.E, M.E ve M.E'nin Arnavutköy ilçesinde kaldıkları adrese düzenlenen operasyon sırasında silahla ateş ederek kaçtıkları, bu sırada bir araca binerek firar ettikleri aktarılan açıklamada, araç temin ederek şüphelilere yardım ettiği belirlenen F.K, H.T. ve F.B'nin yakalandığı, şüphelilerden F.B'nin tutuklandığı, F.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

7 şüpheli de Kırklareli'nde yakalandı

Şüphelilerinin yakalanmasına yönelik İstanbul Asayiş, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ikamete operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 48 suç kaydı bulunan C.E, 87 suç kaydı bulunan M.E, 15 suç kaydı bulunan M.E, 15 suç kaydı bulunan S.Ç, 27 suç kaydı bulunan Y.Y, 7 suç kaydı bulunan B.P. ve 2 suç kaydı bulunan B.S'nin yakalandığı bildirildi.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve mühimmat ele geçirildiğine yer verilen açıklamada, şüphelilerden S.Ç. ve M.E'nin 18 Mayıs 2023'te Esenyurt'ta cinayete karıştıkları, M.E, C.E, S.Ç. ve Y.Y'nin İstanbul genelinde 11 iş yeri ile ev ve otomobilden hırsızlık yaptıklarının belirlendiği de ifade edildi.

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