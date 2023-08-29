Sıra bekleme kavgasında 3 kişi bıçaklandı

Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki kuruyemişçide K.B, H.A, M.Y. ve M.A. arasında sıra bekleme meselesinden tartışma yaşandı. Dükkandan ayrıldıktan sonra Atatürk Parkı'nda karşılaşan taraflar arasında kavga çıktı.

Kavgada K.B, H.A. ve M.Y, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.