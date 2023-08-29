Az Bulutlu 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.08.2023 16:27

Deprem bölgesinde 177 bin 316 konutun yapımı sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilde 177 bin 316 afet konutunun yapımının hızla sürdürüldüğünü duyurdu.

Deprem bölgesinde 177 bin 316 konutun yapımı sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AFAD'ın sosyal medya hesabından 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde depremin izlerinin silinmesi için yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Tüm imkanlarla güçlü yapılar ve güvenli yarınlar inşa edilmesine devam edildiği belirtilen paylaşımda, "Birlikte güçlüyüz, birlikte aşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, deprem bölgesindeki çalışmalara ve afet konutlarına ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Herkesi derinden sarsan asrın felaketinin ardından, asrın dayanışmasının gösterildiği vurgulanan videoda, şunlar aktarıldı:

"İlk günden itibaren devlet-millet bir olduk, yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalıştık. Deprem bölgesinde 11 ilde 177 bin 316 afet konutu hızla yükseliyor. Tüm imkanlarımızla güçlü binalar ve güvenli yarınlar inşa etmeye devam ediyoruz."

ETİKETLER
AFAD Deprem
Sıradaki Haber
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:37
Sıra bekleme kavgasında 3 kişi bıçaklandı
16:40
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi
16:31
Azerbaycan'dan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Karabağ'la ilgili açıklamalarına tepki
16:32
Uşak'ta trafik kazası: 1'i bebek, 3 yaralı
16:29
Adanalı öğrenciler dron projesiyle TEKNOFEST'te yarışacak
16:18
Almanya'da yapılan araştırmaya göre halkın beşte biri sağ popülist görüşe sahip
TCSG Umut Gemisi, İzmir Körfezi'nde arama kurtarma eğitimi yaptı
TCSG Umut Gemisi, İzmir Körfezi'nde arama kurtarma eğitimi yaptı
FOTO FOKUS
Tek kutuplu dünya düzeni sona eriyor: En çok hangi ülkeler fayda sağlayacak?
Tek kutuplu dünya düzeni sona eriyor: En çok hangi ülkeler fayda sağlayacak?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ