Marmara bölgesinde yağış azaldı, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki seviye her geçen gün düşüyor. Toplam doluluk oranı yüzde 43 seviyesine geriledi.

İstanbul’un önemli barajlarından biri olan Alibey Barajı'nda doluluk oranı yüzde 29'a düştü.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Uzun yıllara baktığımızda yüzde 40 azalma var. Bu da en büyük kuraklığın bir işareti. Suyu çok iktisatlı kullanmak lazım. Bir alarm verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Barajlarda su seviyesi azaldı

Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, önümüzdeki aylarda da beklenen yağışın gerçekleşmemesi durumunda İstanbul’da su sorununun kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

Tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Kasım ayı da böyle geçeceğe benziyor. Araçların yıkanmaması gibi tedbirlerin alınması lazım. Evler dahil suyu dikkatli kullanmamız gerek. İstanbul'un nüfusu 20 milyonun üzerinde ancak 8 milyona yetecek kadar rezervimiz var" dedi.