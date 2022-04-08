Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 04:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Ataşehir'de ağaçlar köklerinden söküldü
İstanbul Ataşehir'de cadde üzerindeki refüjde bulunan ağaçlar köklerinden söküldü. Ağaçların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce başka yere taşınacağı aktarıldı.
Ataşehir'de Kayış Dağı Caddesi'ndeki refüjde yer alan bazı ağaçlar söküldü.
Sökme işlemi, Bostancı Metro Hattı şantiyesi bitiminden itibaren cadde boyunca yaklaşık 200 metre uzunluktaki alanda yapıldı.
Sökme işleminin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapıldığı öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Ağaçlar köklerinden söküldü
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağaçlar alt yapı çalışmaları nedeniyle söküldü.
Ağaçların, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kökünden sökülerek götürüldüğü ve başka bir alana dikileceği aktarıldı.
Etiketler: İstanbul
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