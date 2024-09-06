Isparta'da sopayla darp edilen genç hayatını kaybetti

Kutlubey Mahallesi'nde O.G. (26) ile Ertuğrul Samed Cendere (25) arasında 2 Eylül'de tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.G'nin sopayla darp ettiği Cendere yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakemliğince tutuklandı. Kentte çiğ köftecilik yapan O.G'nin ifadesinde Cendere'nin çalışanlarına laf atması nedeniyle kavganın çıktığını ve kendisini savunmak için gencin kafasına sopayla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Hastanede yaşamını yitiren Cendere, kent merkezindeki Dere Mahallesi Mekke Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.