Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 00:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da ormanlık alanlara girişler 16 Ağustos'a kadar yasak
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 16 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
Türkiye son günlerde tüm yurdu saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Isparta Valiliği, yangın açısından meteorolojik şartların risk taşıdığını belirterek "Isparta'da ormanlık alanlara, Milli Park alanları, ören yerleri, mesirelik alanlara görevliler hariç girişler 16 Ağustos 2021'e kadar yasaklanmıştır" duyurusunu yaptı.
Etiketler: Isparta Orman Yangını
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