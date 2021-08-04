Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Mersin'in Yenişehir ilçesinde kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
31 Temmuz'da Yenişehir ilçesi D-400 kara yolunda otların tutuşturularak yangına sebebiyet verilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla K.Ş. ve B.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ş. tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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