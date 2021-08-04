Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 23:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selin ardından Van Gölü'nde bazı sahiller çamurla kaplandı
Van'da 4 gün üst üste etkili olan sel hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda heyelana da neden olan sel dağdan kopardığı toprak ve kayaları derelere taşıdı. Derelerin beslediği Van Gölü'nde de bazı sahil kesimlerinde su çamur rengine döndü.
Günlerce sağanak ve ardından sel görüldü.
Sel önüne ne kattıysa sürükleyerek derelere taşıdı.
Selin olumsuz etkilediği Van'da manzara Van Gölü'ne de yansıdı.
Sahiller boş kaldı
Van Gölünü besleyen dereler selle birlikte dağlardan kopan toprak ve kaya parçalarını da taşıdı.
Göle akan dereler bazı kısımları bu şekilde kirletti.
Gölün çamur rengine dönen sahilleri de boş kaldı.
Edremit sahillerinde gözlenen kirlilik yaklaşık 6 kilometre boyunca devam ediyor.
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