İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Ekim 2020'de Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde sahte içki içen 4 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma kapsamında dün gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

Şüpheliler A.B ve M.S. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Ekim 2020'de Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde sahte içki içen 4 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlatılmış, teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheli tespit edilmişti.

Kırklareli ve Vize Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Kırklareli merkezli İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 ton 152 litre sahte içki, iki av tüfeği, 26 fişek, 750 boş şişe kapağı, içki firmalarına ait 1500 etiket, 1200 TAPDK etiketli sahte bandrol, 500 Bulgaristan etiketli sahte bandrol, 100 alkol kiti, çok sayıda boş içki şişesi ile bir kamyonet ele geçirilmişti.