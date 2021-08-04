Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen bölgelerde başlatılan fidan dikme kampanyasında öncü rol üstlenecek.

THY personelleri, yangında zarar gören yörelerde yardımda bulunmak ve ihtiyaç listesi oluşturmak için bölgede gönüllü olarak çalışma gerçekleştirdi. Ayrıca Elazığ ve İzmir depremlerinde arama-kurtarma faaliyetlerinde bulunan, kabin ve kokpit çalışanlarından oluşan AFAD eğitim sertifikalı THY ekipleri, yangın söndürme çalışmalarında da görev alıyor.

Turkish Cargo ihtiyaç malzemelerini ücretsiz taşıyacak

Turkish Cargo da bölgede bulunan vatandaşlara, arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek olmak isteyen kamu veya özel kurum, kuruluşların hazırladığı ihtiyaç malzemelerini, ilgili afet bölgelerine ücretsiz olarak taşıyacak. İlgili kurum ve kuruluşlar, yardımları "cargosales@thy.com" adresinden irtibata geçerek afet bölgelerine ulaştırabilecek.

THY'nin yer hizmetleri işletme şirketi TGS ise çalışan sayısı kadar fidan bağışının yanı sıra İstanbul, Antalya, Adana, Bodrum ve Dalaman havalimanlarında yardım faaliyetlerine destek sağlıyor. TGS, İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a ilk etapta 200 çift yanmaz ayakkabı ve 240 çift yanmaz eldiven gönderirken, diğer ülkelerden yangın söndürme için Dalaman ve Antalya havalimanlarına gelen uçaklara yer hizmeti veriyor ve bu ekiplerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Bağrından çıktığımız milletimizin tüm değerlerini korumak ve kollamakla mükellefiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, 88 yıldır ay yıldızlı bayrağı dünyanın dört bir yanına taşıyan şirketin, sektörünün zirvesine yürürken gelecek nesillere de daha yeşil bir Türkiye bırakma konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Milli bayrak taşıyıcı olarak sorumluluğumuz yolcularımızı sevdikleri ile buluşturmakla sınırlı değil. Bağrından çıktığımız milletimizin tüm değerlerini korumak ve kollamakla mükellefiz. Yangınlarda kaybettiğimiz ormanlarımızı geri kazanmak, bayrağımızı dalgalandırdığımız gökyüzünden ülkemize baktığımızda daha yeşil bir Türkiye görmek için Türk Hava Yolları ailesi olarak kollarımızı sıvıyor ve geleceğimize nefes oluyoruz" ifadelerini kullandı.