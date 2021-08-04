Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da çıkan yangınla ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekindere Mahallesi'ndeki makilik ve zeytinlik alanda iki gün önce çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Selimiye Karakol Komutanlığı'na götürülen şüphelilere vatandaşlar tepki gösterdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 21:03
- 21:09
- 20:41
- 20:30
- 21:10
Sıradaki Haber
Antalya'da hafta sonu yağış beklentisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz