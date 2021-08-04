İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekindere Mahallesi'ndeki makilik ve zeytinlik alanda iki gün önce çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Selimiye Karakol Komutanlığı'na götürülen şüphelilere vatandaşlar tepki gösterdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.