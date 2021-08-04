Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kaybolan çocuk 7 saat sonra bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de kaybolan 7 yaşındaki çocuk, jandarma ve köylülerden oluşan 40 kişilik ekip tarafından yapılan arama sonucu 7 saat sonra bulundu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hasandede köyünde ikamet eden S.S, dün, jandarmaya oğlu Rüzgar S'den bir süredir haber alınamadı.
Jandarma ekipleri ve köylülerden oluşan 40 kişilik ekip, bölgede arama çalışması başlattı.
Çocuğun sağlık durumu iyi
Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonucu Rüzgar S, evinden yaklaşık 3 kilometre uzakta patika kenarında bitkin halde bulundu.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Baba S.S. ve oğlu Rüzgar, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.
Etiketler: Kırıkkale
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