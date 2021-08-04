Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Taşlıyazı kırsalında çobanlara ve göçerlere yönelik kontrollerin yapılması maksadıyla gerçekleştirilen operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, av tüfeği, bir miktar fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.​​​​​​​