Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçenin Taşlıyazı kırsalında çobanlara ve göçerlere yönelik kontrollerin yapılması maksadıyla gerçekleştirilen operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, av tüfeği, bir miktar fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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