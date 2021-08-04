Yangınlarda zarar gören bölgeler başı boş bırakılmıyor.

Bir yanda yangınlarla mücadele edilirken, diğer yanda yangından zarar gören bölgelerde ağaçlandırma çalışması yapılıyor.

O bölgelerden biri de Heybeliada...

Ağaçlandırma 5 ay sonra başladı

12 Temmuz 2020'de çıkan orman yangınında alevlere teslim oldu.

2 farklı noktada çıkan yangında 6,8 hektar ormanlık alan zarar gördü. Akabinde yangından zarar gören noktalarda çalışmalar başladı.

Yanan bölgeye ilk fidan Kasım 2020'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikildi.

Kanlıca Orman İşletme Müdürü Erdinç Kurt, "Sahanın temizlenmesi ve fidan dikimine hazır hale getirilmesi için arazi hazırlıkları çalışmaları yapıldı. Mütakiben 6 bin 759 fidan toprakla buluşturuldu. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) olarak biz yanan alanları aynı yıl içinde ağaçlandırmayı prensip edinmiş durumdayız. Burası 2020 yılında yanmış ve yeşillendirilmiş saha" dedi.

Heybeliada yeniden yeşillenip ağaçlanacak

Fidanların bakımı OGM ekipleri tarafından hemen hemen her gün yapılıyor. Böylelikle burası yeniden yeşillenip ağaçlanacak. Benzer çalışmanın yangınlardan zarar gören diğer bölgelerde de yapılması amaçlanıyor.

Heybeliada yangını ile ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.