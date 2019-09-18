Türkiye
Isparta'da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü18 Eylül 2019 Çarşamba 11:41 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:54
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Zeki Gökkaya idaresindeki minibüs, Zenginler Kavşağı’nda Osman Aktaş'ın kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Aktaş, kaldırıldığı Şarkikaraağaç Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası tarım aracı