Türkiye
Tokat'ta 1400 yıllık olduğu tahmin edilen heykel bulundu18 Eylül 2019 Çarşamba 10:47 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:53
Tokat'ın Niksar ilçesinde, 1400 yıllık olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Budaklı köyünde İ.İ ve oğlu R.İ'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Zanlıların evlerinde 1400 yıllık olduğu değerlendirilen heykel bulundu.
Uzman incelemesi için heykele el kondu. Zanlılar, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: Tokat niksar ilçesi 400 yıllık heykel