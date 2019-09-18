Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesi güneyi ile Hazro ilçesi kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alanda terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucuya yönelik "Bayrak-134 Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet ÖCAL-03 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 955 bin 150 kilogram esrar, 19 ayrı noktada toplam 6 milyon 718 bin 750 kök kenevir bitkisi ile kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 9 bin 700 metre uzunluğundaki su hortumu, 6 adet su motoru ve 3 adet elek ele geçirildiği, yakalanan esrar muhafaza altına alınarak kenevir bitkilerinin numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildiği bildirildi.

Operasyonda ele geçirilen kenevirle yaklaşık 134 ton esrar üretilebileceği vurgulanarak bunun son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğu ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber