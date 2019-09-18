İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde sahte içki yapımı için imalathane oluşturulduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 460 litre satışa hazır, 6 bin litre yapım aşamasında sahte rakı ele geçirdi.

Şüpheliler M.Y. ve E.Y. gözaltına alındı, sahte içkiler imha edildi.

Kaynak: AA