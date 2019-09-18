Türkiye
Narenciye bahçesinde içki imalathanesi kurmuşlar18 Eylül 2019 Çarşamba 11:12 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:39
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde narenciye bahçesinde oluşturulan imalathanede 460 litre satışa hazır, 6 bin litre yapım aşamasında sahte rakı ele geçirildi.
[Seyhan ilçesinde içki imalathanesine dönüştürülen narenciye bahçesinde 6 bin litre yapım aşamasında sahte rakı ele geçirildi. Fotoğraf: AA]
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde sahte içki yapımı için imalathane oluşturulduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 460 litre satışa hazır, 6 bin litre yapım aşamasında sahte rakı ele geçirdi.
Şüpheliler M.Y. ve E.Y. gözaltına alındı, sahte içkiler imha edildi.
Kaynak: AA
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