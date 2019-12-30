Türkiye
Isparta'da minibüs devrildi: 15 yaralı30 Aralık 2019 Pazartesi 19:44 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 19:45
Isparta-Uluborlu kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Uluborlu ilçesinden Isparta'ya giden Özcan Baygün'ün kullandığı minibüs, Göltaş rampasında önce bariyerlere, ardından refüje çarparak devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası ısparta-uluborlu kara yolu