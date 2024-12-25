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Türkiye
İHA 25.12.2024 09:24

Isparta'da doğalgaz zehirlenmesi: Baba öldü, eşi ve 2 çocuğu tedaviye alındı

Isparta'da doğalgazdan etkilenen Nevzat Karaboğa hayatını kaybetti, eşi Aynur ile çocukları Tuana ve Rabia ise hastanede tedaviye alındı.

Isparta'da doğalgaz zehirlenmesi: Baba öldü, eşi ve 2 çocuğu tedaviye alındı

Dün saat 23.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi 1832 Sokak’ta Nevzat Karaboğa yakınları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yoğun gaz kokusu hisseden ekipler, Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaboğa'nın eşi Aynur ile çocukları Tuana ve Rabia ise ilk müdahale sonrası ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Nevzat Karaboğa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Evde doğalgaz şirketi ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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