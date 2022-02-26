Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Emre Mahallesi'nde bir inşatta çalışan 40 yaşındaki Hasan Bulut, dengesini kaybederek üçüncü kattan ikinci kattaki asansör boşluğuna düştü.
Çalışma arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Bulut'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılarak Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Isparta
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