Isparta'da 4 parti, 4 milletvekili çıkardı

Seçmen sayısının 335 bin 382 olduğu Isparta'da, 301 bin 643 kişi sandık başına gitti. Isparta İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; kullanılan 292 bin 711 geçerli oyun 95 bin 11'ini AK Parti, 65 bin 220'sini CHP, 59 bin 815'ini MHP ve 48 bin 160'ını da İyi Parti aldı.

ISPARTA GENELİ MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI

Kentte, 4 milletvekilliği AK Parti 1, CHP 1, İyi Parti 1, MHP 1 olarak dağıldı. AK Parti'de eski milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz (55), CHP İl Başkanlığı görevinden istifa ederek aday olan Hikmet Yalım Halıcı (45) ile MHP İl Başkanlığı görevinden istifa edip, aday olan Hasan Basri Sönmez (49), Meclis'e gitmeye hak kazandı. 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in uzun süre özel doktoru olarak görev yapan ve geçen dönem Isparta Milletvekili seçilen Aylin Cesur (52), ikinci kez Meclis'e girdi. 2018 yılında yapılan seçimlerde Isparta'nın 4 milletvekilliği AK Parti 3 ve İyi Parti 1 olarak dağılmıştı.

AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz

AK Parti 1'inci sıradan milletvekili olan Mehmet Uğur Gökgöz, 1968 yılında Isparta'da doğdu. 1979 yılında Isparta Cumhuriyet İlkokulu'ndan, 1986 yılında Isparta İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 18 yıl aktif futbol oynadı. Isparta'da imalat ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdi. 1993 yılında Refah Partisi Isparta Merkez İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1998 yılında Fazilet Partisi'nin Isparta Kurucu Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Daha sonra AK Parti Isparta İl Teşkilat Başkanlığı, 2007 SKM Başkanlığı, 2009 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliği ve 2009- 2012 yılları arasında AK Parti Isparta İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2018 genel seçimlerinde 27'nci dönem AK Parti Isparta milletvekili seçildi. Evli ve 4 çocuk babası.

CHP Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı

CHP 1'inci sıradan milletvekili olan Hikmet Yalım Halıcı, 1979 yılında Isparta'da doğdu. 2002'de Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam eden Halıcı, 2020 yılında yapılan kongrelerde CHP Isparta İl Başkanlığı'na seçildi. Genel Merkez'den gelen genelge gereğince 2022 yılı 24 Aralık'ta yaklaşık 3 yıl sürdürdüğü görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babası.

İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur

İYİ Parti 1'inci sıradan milletvekili olan Aylin Cesur, 1970 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirerek, tıp doktoru oldu. 1996'da Cumhurbaşkanlığı Özel Doktor ekibine seçildi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda diyabet konulu doktorasını tamamladı. 2000 yılında 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktoru olarak görevlendirildi, aynı anda 9'uncu Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığını da yürüttü. 2008 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olup, 27'nci dönem Isparta milletvekili olan Cesur, evli ve İngilizce bilmekte.

MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez

MHP 1'inci sıradan milletvekili olan Hasan Basri Sönmez, 1974 yılında Yalvaç ilçesinde doğdu. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. MHP Yalvaç İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. MHP Isparta İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2020-2022 yılları arasında MHP Isparta İl Başkanlığı görevinde bulunmuş olup, 28'inci dönem 2023 genel seçimlerinde görevinden ayrılarak milletvekili adayı oldu. Evli ve iki çocuk babası. (DHA)