Çok Bulutlu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.04.2025 14:14

İslahiye’de tamamlanan konut ve işyerleri hak sahiplerine teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tamamlanan 28 işyeri ile 42 konut hak sahiplerine teslim edildi.

İslahiye’de tamamlanan konut ve işyerleri hak sahiplerine teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği İslahiye merkezinde Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında ve ilçe belediyesinin hizmet binasının da yer aldığı 5 bin metrekarelik rezerv alanında çalışmalar tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kura çekilişi ardından kalıcı 42 konut ve 28 işyerinin hak sahiplerine teslimi için anahtar teslim töreni düzenlendi.

İslahiye’de tamamlanan konut ve işyerleri hak sahiplerine teslim edildi

Törende konuşan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Eski ilçe kütüphanesi ile İslahiye Belediyemizin hizmet binasının bulunduğu yere ilk etap rezerv alanı inşa ettik. 6 Şubatta büyük bir kıyameti yaşadık. Ama başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanımız Murat Kurum, eski Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in, Kaymakamımız Mehmet Soylu'nun da büyük gayretleriyle 28 işyeri ile 42 konutu kısa bir sürede tamamladık. Hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız." dedi.

Kaymakam Mehmet Soylu da bir daha böyle felaketlerin olmamasını temenni ederek, "Çok şükür kısa bir zamanda rezerv alandaki işyeri ve konutların tesliminin yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan konut ve işyerleri, Ankara’nın, İstanbul’un, İzmir’in modern semtleri siteleri gibi oldu. Diğerleri de öyle olacak. Hepsi bittiğinde İslahiye’mizde 450 adet dükkanımız 700’ün üzerinde rezerv alan konutumuz olacak. İnşallah vatandaşlarımız huzurla evlatlarını büyütürler."

ETİKETLER
Deprem Kahramanmaraş Sosyal Konut Projesi
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının açılışını yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:29
Gazze'deki hükümet: İsrail suyu Filistinlilere karşı silah olarak kullanıyor
15:27
Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Omar'dan ADF'ye övgü
15:11
İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereler Umman'da başladı
14:50
Muğla'da ormanlara giriş yasağı
14:38
Meteorolojiden zirai don uyarısı
14:35
Antalya Diplomasi Forumu'nda iletişimin güvenliği değerlendirildi
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ