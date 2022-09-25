Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskenderun Limanı'nda batan gemideki 63 ton yakıt boşaltıldı
[Fotograf: AA]
İskenderun Limak Port'ta 18 Eylül'de batan gemideki 63 ton yakıt tahliye edildi.
Yükleme için yanaştığı iskelede batan "Sea Eagle" adlı gemideki yakıtın boşaltılması için çalışma başlatıldı.
Sigorta şirketince yönlendirilen teknik ekip, dalgıçlar yardımıyla 63 tonluk yakıtın tahliyesini gerçekleştirdi.
Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yakıt boşaltma işlemi sırasında bariyer ile emici pedlerle alınan önlem sayesinde çevre kirliliği yaşanmadığı belirtildi.
Açıklamada, gemiyi çıkarmaya yönelik planların da devam ettiği kaydedildi.
İskenderun Limak Port'ta 18 Eylül'de yükleme için yanaştığı iskelede yan yatan gemi, su alıp batmıştı.
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