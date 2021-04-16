Kocaeli’nin Körfez ilçesi Seda Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında yalnız yaşayan Alzheimer hastası 95 yaşındaki Azimet Ç.sahur için uyandığında ısınmak amacıyla sobayı yakmak istedi.

Sobadan bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yaşlı adamı alevlerin arasından çocukları kurtardı

Aynı binada yaşayan Azimet Ç.’nin çocukları ise yangını fark edince, eve girerek babalarını alevlerin arasından kurtardı.

Dumandan etkilenen Azimet Ç. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Çatı kullanılamaz hale geldi

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında binanın çatı katı kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.